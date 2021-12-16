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Bursa polisin yeni yıl öncesi sahte içki operasyonu

Bursa polisin yeni yıl öncesi sahte içki operasyonu
16.12.2021 16:39

OTOMATİK OYNAT

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Yılbaşı öncesi Türkiye'nin bazı şehirlerinden yaşanan sahte içkiden ölümlerin ardından Bursa’da da da operasyonlar sıklaştırıldı. Son yapılan operasyonda 803 şişe ile 400 litrede doluma hazır sahte içki ele geçirildi. Türkiye'nin çeşitli illerinde sahte içkiden hayatını kaybedenler toprağa verilirken, yılbaşı öncesi ölümlerin önüne geçmek amacıyla denetimleri artıran Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Bursa’da düzenlediği operasyonla piyasaya sürülmek üzere 803 şişelenmiş ve sahte bandrol basılmış, 400 litre ise şişelenmeye hazır sahte içki ele geçirdi. Operasyonda yakalanan şüpheliler gözaltına alınırken, ele geçirilen sahte içkilere ise imha edilmek üzere el konuldu. Polis ekiplerinin sahte içki ile ilgili çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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