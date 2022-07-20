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Bursa Osmangazi'de feci kaza! Kontrolden çıktı beton boruya çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Bursa Osmangazi'de feci kaza! Kontrolden çıktı beton boruya çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
20.07.2022 08:38

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Son dakika haberi | Bursa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki beton su borusuna çarptı. Feci kazada sürücü hayatını kaybederken, araçta bulunan 2 kişi ise yaralandı.

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Bursa'da Haydar Atmaca'nın (30) kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarındaki beton su borusuna çarptı. Kazada Atmaca hayatını kaybederken, otomobilde bulunan Özgür A. ve Yunus T. ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 02:30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Haydar Atmaca'nın kavşakta bilinmeyen nedenle kontrolünü kaybettiği 16 D 0957 plakalı otomobil, yol kenarında bulunan beton su borusuna çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Haydar Atmaca'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilde bulunan Özgür A. ve Yunus T. ise ağır yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Atmaca'nın cansız bedeni ise olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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