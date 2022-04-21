Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi Darmstadt Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kaldırım üzerinde birbirleriyle karşılan 2 dilenci ''bu bölge benim'' diyerek tartışmaya başladı.

Kısa sürede tartışma kavgaya dönüşürken dilenciler birbirlerine acımadan vurdular.

Bu anlar cep telefon kameralarına yansırken. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle güçlükle ayrıldı.