Bursa’da 2 kadın dilencinin tekme ve tokatlı bölge kavgası kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle güçlükle ayrıldı.
Bursa’da 2 kadın dilencinin tekme ve tokatlı bölge kavgası kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle güçlükle ayrıldı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi Darmstadt Caddesi üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, kaldırım üzerinde birbirleriyle karşılan 2 dilenci ''bu bölge benim'' diyerek tartışmaya başladı.
Kısa sürede tartışma kavgaya dönüşürken dilenciler birbirlerine acımadan vurdular.
Bu anlar cep telefon kameralarına yansırken. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle güçlükle ayrıldı.