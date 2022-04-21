RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Haber Videoları Bursa Osmangazi'de dilencilerin ''yer'' kavgası kamerada!

Bursa Osmangazi'de dilencilerin ''yer'' kavgası kamerada!

Bursa Osmangazi'de dilencilerin ''yer'' kavgası kamerada!
21.04.2022 09:34

OTOMATİK OYNAT

Haber 02:35
İstanbul'un 185 noktada asayiş...
Haber 02:59
Putin ve Zelenskiy Türkiye'ye...
Haber 04:53
İki Türk hasta ambulans uçakla...
Haber 01:21
Miniklere dolar sorusu...
Haber 01:21
Ölümlü İETT kazasında şok...
Haber 02:49
Zap’ta 400 terörist köşeye...
Haber 12:06
Hedef cezaevi personeli!...
Haber 03:46
Kuzey Marmara Otoyolunda feci...
Haber 02:25
Herkes kalp krizi sandı ama...
Haber 02:19
Gözler bu toplantıda! Maskeler...
Haber 01:47
PKK’ya Kuzey Irak’ta...
Haber 52:56
Devlet Bahçeli'den önemli...

Bursa’da 2 kadın dilencinin tekme ve tokatlı bölge kavgası kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle güçlükle ayrıldı.

Haber Videoları

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi Darmstadt Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kaldırım üzerinde birbirleriyle karşılan 2 dilenci ''bu bölge benim'' diyerek tartışmaya başladı.

Kısa sürede tartışma kavgaya dönüşürken dilenciler birbirlerine acımadan vurdular.

Bu anlar cep telefon kameralarına yansırken. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle güçlükle ayrıldı.

SON DAKİKA