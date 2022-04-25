RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Haber Videoları Bursa Osmangazi'de 30 kişilik 'kız' kavgası! Sopaların, tekmelerin ve yumrukların havada uçuştuğu kavga kamerada

Bursa Osmangazi'de 30 kişilik 'kız' kavgası! Sopaların, tekmelerin ve yumrukların havada uçuştuğu kavga kamerada

Bursa Osmangazi'de 30 kişilik 'kız' kavgası! Sopaların, tekmelerin ve yumrukların havada uçuştuğu kavga kamerada
25.04.2022 13:12

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Son dakika haberi... Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, kız meselesinden çıkan kavgada 30 kişi birbirine girerken, bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polislerin araya girmesi ile kavga sona ererken, Muhammet Ş. ile Mahmut N. gözaltına alındı.

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Olay, dün akşam saatlerinde, Osmangazi'ye bağlı Çarşamba Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Muhammet Ş. ile Mahmut N. arasında kız meselesinden tartışma çıktı.

Tarafların tartışması, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya aileler de katılınca 30 kişilik grup, sokakta sopa, tekme ve yumruklar ile birbirine girdi.

İhbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polislerin araya girmesi ile kavga sona ererken, Muhammet Ş. ile Mahmut N. gözaltına alındı.

Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kavga anı ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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