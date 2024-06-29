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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 29 Haziran 2024, 21:51 Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2024, 21:51

Bursa Orhangazi'de feci kaza! Faciadan dönüldü... Takla atıp akaryakıt istasyonuna böyle daldı!

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde ana yol üzerinde kontrolden çıkan otomobil, takla atarak akaryakıt istasyonuna daldı. Ters şekilde metrelerce sürüklenen otomobilde bulunan bayan sürücü yaralandı. Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza saat 18.00 sıralarında Orhangazi ilçesi Yalova-Bursa karayolu, Orhangazi girişinde meydana geldi. Yalova'dan Bursa istikametine doğru gitmekte olan Çiğdem Doğan (44) idaresindeki 14 ACG 653 plakalı otomobil Orhangazi girişinde sürücünün kontrolden çıktı.

Takla atıp akaryakıt istasyonuna girdi
Takla atan otomobil bir akaryakıt istasyonuna daldı. Ters dönen otomobil yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra akaryakıt pompalarının yanında durdu. Kazada otomobil sürücüsü Çiğdem Doğan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevkedildi. ilk müdahalesi burada yapılan Çiğdem Doğan ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Araçta bulunan evcil kedi de sağlık ekipleri tarafından alınarak yaralı sürücü ile birlikte hastaneye götürüldü.
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

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