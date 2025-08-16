PODCAST CANLI YAYIN

Bursa Nilüfer’de ormana yakın bölgede çıkan yangın korkuttu

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde ormana yakın alanda çıkan çalılık yangını, köylülerin ve ekiplerin seferberliğiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde ormana yakın bölgede çıkan çalılık yangını korkuya neden oldu.

Yangın, Ürünlü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Çalılık alanda başlayan yangın, ormanlık alana yakın olması sebebiyle köylüleri endişelendirdi. İhbar üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, bölgede soğutma çalışmaları devam etti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

