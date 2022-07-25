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Bursa Nilüfer'de çöp evde bulunan Muhammed'in son görüntüleri ortaya çıktı | VİDEO HABER

Bursa Nilüfer'de çöp evde bulunan Muhammed'in son görüntüleri ortaya çıktı | VİDEO HABER
25.07.2022 15:55

OTOMATİK OYNAT

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Bursa Nilüfer'de tahliye için girilen çöp evin kilitli odasında 9 yaşında bir erkek çocuğu bulundu. Cem Muhammet A., çöp evden kurtarılıp, hastanedeki tedavisinin bitmesinin ardından Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerince berbere götürülüp, saçları kestirildi. Duş aldırılıp, temizlendi, tırnakları da kesildi. Cem Muhammet A.'nın, dün Antalya’da annesine teslim edildikten sonra ilk olarak ondan kuruyemiş ve çikolata istediği öğrenildi. Cem Muhammet A.'nın kuruyemiş yerken de fotoğrafları ortaya çıktı.

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