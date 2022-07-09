Haberler Haber Videoları Bursa İznik'te kaçan kurbanlık kadın giyim mağazasına girdi ortalık karıştı! Kadınların kaçış anı kamerada

Bursa İznik'te kaçan kurbanlık kadın giyim mağazasına girdi ortalık karıştı! Kadınların kaçış anı kamerada

Bursa İznik'te kaçan kurbanlık kadın giyim mağazasına girdi ortalık karıştı! Kadınların kaçış anı kamerada
09.07.2022 16:59

OTOMATİK OYNAT

Haber 00:20
Yanan otomobilde can verdi
Haber 02:07
Başkomutandan Mehmetçike mesaj
Haber 00:19
Firar eden koç hastane...
Haber 02:04
Başkan Erdoğan'dan kritik İran...
Haber 00:54
AKINCI TİHA'lar peş peşe...
Haber 01:32
Öğretmenlerin tayin (Yer...
Haber 02:06
Abe'nin ölümü sonrası akıllara...
Haber 03:54
Hacı adayları Arafat'ta
Haber 01:22
"Silah tedarik şirketi ile...
Haber 01:37
Reyhanlı saldırısının baş...
Haber 01:50
Korkunç son! Annesinin feryadı...
Haber 01:52
Shinzo Abe'ye suikast

Bursa İznik'te kurban pazarından kaçan koyun ilçe merkezindeki bir kadın giyim mağazasına daldı. Bayramlık kıyafet için iş yerinde bulunan kadınlar kurbanlık koyunu görünce kaçmaya çalıştı. O anlar güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

Haber Videoları

Bursa'nın İznik ilçesinde kurban pazarından kaçan koyun bir kadın giyim mağazasına daldı. İçeride yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İznik'te kurban pazarından kaçan koyun ilçe merkezindeki bir bayan giyim mağazasına daldı. Bayramlık kıyafet için iş yerinde bulunan kadınlar kurbanlık koyunu görünce kaçmaya çalıştı. O anlar güvelik kameralarınca an ve an kaydedildi. İş yeri sahibi İnci Genç Topuklular şok olduklarını dile getirerek, "Bayram dolayısıyla iş yerim doluydu. Kurbanlık koyun bir anda içeriye dalınca neye uğradığımızı şaşırdık" dedi.

SON DAKİKA