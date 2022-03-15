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Bursa İnegöl'de 2 yaşındaki bebek 2 madeni para yuttu! Hastaneye kaldırılan bebeğin dışkılaması beklenecek

Bursa İnegöl'de 2 yaşındaki bebek 2 madeni para yuttu! Hastaneye kaldırılan bebeğin dışkılaması beklenecek
15.03.2022 13:45

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Bursa'da Murat Yolcu (2), evde yerde bulduğu 2 madeni parayı yuttu. Paralardan biri midesinde, diğeri yemek borusunda kalan bebek, hastaneye kaldırıldı. Paraların dışkı yoluyla çıkmaması halinde bebek, operasyona alınacak.

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Olay, İnegöl ilçesine bağlı Huzur Mahallesi Aktan Sokak'taki evde meydana geldi.

Oturma odasında oyun oynayan Murat bebek, yerde bulduğu 50 kuruşluk 2 madeni parayı ağzına attı.

Deniz Yolcu, son anda fark ederek, çocuğunun ağzından paraları çıkarmaya çalıştı ancak yuttuğunu anladı. İhbarla eve gelen sağlık ekibi, Murat bebeği ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yapılan kontrolde paralardan birinin bebeğin midesinde, diğerinin ise yemek borusunda kaldığı tespit edildi.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Murat bebekten paraların dışkı yoluyla çıkması beklenecek. Paraların çıkmaması halinde bebek, operasyona alınacak

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