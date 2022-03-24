Burdur'un Merkez İlçesine bağlı Akyayla köyünde olan 3 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Saat 21.30'da meydana gelen yangında çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kezban Bozkurt'a ait 3 katlı ahşap evi söndürme çalışmaları, alt katının samanlık olarak kullanılmasından dolayı sabaha kadar devam etti.