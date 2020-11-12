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Bunun adı organize kötülük! İstanbul'da İETT otobüsünde tıka basa yolculuk...

Bunun adı organize kötülük! İstanbul'da İETT otobüsünde tıka basa yolculuk...
12.11.2020 18:23
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Bunun adı organize kötülük!
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İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin önlemlerine rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki olan İETT otobüslerinde yoğunluğun yaşanması dikkat çekiyor. MK13 Şahintepe-Olimpiyatköy İETT hattında, koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı. Otobüse binen vatandaşların büyük bir yoğunluk oluşturduğu ve sosyal mesafeye uymadıkları görüldü.


İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin önlemlerine rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan İETT otobüslerinde yoğunluğun yaşanması dikkat çekiyor. MK13 Şahintepe-Olimpiyatköy İETT hattında, koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı. Otobüse binen vatandaşların büyük bir yoğunluk oluşturduğu ve sosyal mesafeye uymadıkları görüldü.
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