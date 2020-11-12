Bunun adı organize kötülük! İstanbul'da İETT otobüsünde tıka basa yolculuk...

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin önlemlerine rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki olan İETT otobüslerinde yoğunluğun yaşanması dikkat çekiyor. MK13 Şahintepe-Olimpiyatköy İETT hattında, koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı. Otobüse binen vatandaşların büyük bir yoğunluk oluşturduğu ve sosyal mesafeye uymadıkları görüldü.