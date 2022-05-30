Son dakika haberi! CHP'nin eski Genel Başkanı Bülent Ecevit'in yıllar önce Mehmet Ali Birand'ın hazırlayıp sunduğu 32.Gün isimli programdaki sözleri sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Ecevit, o dönem CHP'li siyasetçilerin kurduğu SHP ve Halkçı Parti'yi eleştirerek, "Sırf Güneydoğu'da biraz daha fazla oy alabilmek için, Türkiye'yi bölmek istediklerini açıkça dile getiren kimseleri sırtında Meclis'e taşımış olan bir parti asla Cumhuriyet Halk Partisi'nin mirasçılığı iddiasında bulunamaz." ifadelerini kullanmıştı.