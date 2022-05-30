Haberler Haber Videoları Bülent Ecevit'in CHP sözleri yeniden gündem oldu: Fazla oy almak için bölücülük yapanlar CHP'nin mirasçısı olamaz

Bülent Ecevit'in CHP sözleri yeniden gündem oldu: Fazla oy almak için bölücülük yapanlar CHP'nin mirasçısı olamaz

Bülent Ecevit'in CHP sözleri yeniden gündem oldu: Fazla oy almak için bölücülük yapanlar CHP'nin mirasçısı olamaz
30.05.2022 11:31

OTOMATİK OYNAT

Haber 00:38
İETT otobüsünde korkutan...
Haber 01:23
Pençe Kilit operasyonundan acı...
Haber 00:40
Ralli yarışında araç...
Haber 01:50
AK Parti MYK bugün toplanacak
Haber 01:49
Yunan ağlıyor
Haber 00:48
Metrobüste yangın paniği!
Haber 03:52
Başkan Erdoğan annelere...
Haber 05:42
Müjdelenen fethin 569. yılı!
Haber 00:57
Taksicinin almadığı yolcu...
Haber 07:49
A Haber Drone'u Tel Rıfat'ta...
Haber 00:28
Fuhuş çetesi çökertildi!
Haber 00:24
Taksilerde yeni dönem! 1 Ocak...

Son dakika haberi! CHP'nin eski Genel Başkanı Bülent Ecevit'in yıllar önce Mehmet Ali Birand'ın hazırlayıp sunduğu 32.Gün isimli programdaki sözleri sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Ecevit, o dönem CHP'li siyasetçilerin kurduğu SHP ve Halkçı Parti'yi eleştirerek, "Sırf Güneydoğu'da biraz daha fazla oy alabilmek için, Türkiye'yi bölmek istediklerini açıkça dile getiren kimseleri sırtında Meclis'e taşımış olan bir parti asla Cumhuriyet Halk Partisi'nin mirasçılığı iddiasında bulunamaz." ifadelerini kullanmıştı.

Haber Videoları
SON DAKİKA