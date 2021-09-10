Haberler Haber Videoları Bugün hava nasıl olacak? 10 Eylül İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu: Yola çıkacaklar dikkat! Meteoroloji uyardı

Bugün hava nasıl olacak? 10 Eylül İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu: Yola çıkacaklar dikkat! Meteoroloji uyardı

Bugün hava nasıl olacak? 10 Eylül İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu: Yola çıkacaklar dikkat! Meteoroloji uyardı
10.09.2021 09:46
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Bugün hava nasıl olacak? 10 Eylül 2021 Cuma günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye, Eskişehir, Artvin çevreleri ile Adana ve Mersin’in kuzey, Kahramanmaraş’ın batı kesimleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Konya'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 10 Eylül 2021 Cuma hava durumu tahminleri...


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