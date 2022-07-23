Buğday fiyatları düşüyor! Hububat stoklayan fırsatçılara şok: "Ellerinde patladı"

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile başlayan küresel gıda krizinin aşılması için İstanbul'da tarihi bir adım atıldı. Karadeniz üzerinden dünya pazarlarına tahıl taşınmasına ilişkin anlaşma Dolmabahçe Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri António Guterres'in katılımı ile düzenlenen törende imzalandı. Tahıl anlaşmasıyla dünya buğday fiyatlarında büyük düşüş yaşandı. Rusya-Ukrayna krizi devam ederken stokçuların ürünü topladığını ancak Türkiye'nin arabulucuğu sonrası işlerin değiştiğine dikkat çeken İstanbul Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Demir, "Ellerinde patladı. Ciddi manada haber alıyorduk, değişik yerlerden hububatı satın alıyorlardı. Hububat 12-13 lira olacak diye vurgun yapacaklardı. Ancak hayalleri suya düştü." dedi.