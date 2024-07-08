BUCA'DA CİNAYET! Pompalı tüfekli silahlı saldırı kamerada!

İZMİR'in Buca ilçesinde gümüşçü Hasan Çınar (47), bir dönem birlikte iş yaptığı husumetlisi Burak T. (30) tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Ağır yaralanan Çınar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında Şirinyer Menderes Caddesi numara 236 da bulunan gümüşçü dükkanında meydana geldi. İddiaya göre Burak T. elinde pompalı tüfekle daha önceden birlikte iş yaptıkları ve arkadaşı olduğu öğrenilen Hasan Çınar'ın dükkanına gelip ateş etti. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri elinde pompalı tüfek ile bekleyen Burak T.'yi gözaltına aldı. Ağır yaralı Hasan Çınar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çınar, burada doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kasten yaralama, tehdit, hakaret gibi birçok suçtan kaydı bulunan Burak T., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne teslim edildi. Burak T.'nin atölyesinin olduğu daha önce Hasan Çınar'la birlikte iş yaptıkları da öğrenildi.