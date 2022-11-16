Bu kez 'erkek dansöz' yalanıyla saldırdılar! Yeniçağ ve Ozan Balık pompaladı

Sosyal medyayı algı ve manipülasyon sahnesi olarak kullanan kesimler yeni bir oyun perdeledi.

'ERKEK DANSÖZ' YALANINI YAYDILAR

İYİ Parti'nin yayın organı Yeniçağ, "AKP Kadın Kollarının eğlencesinde erkek dansöz oynatıldı" şeklinde algı içerikli bir haber servis etti.

Yeniçağ'ın sosyal medyadan paylaştığı haberde, "AKP Kadın Kolları etkinlik düzenledi. Masa üzerinde erkek dansöz oynattı" ifadeleri yer aldı.

CHP'NİN BALIK'I DA POMPALADI

CHP'nin trol ağının içinde yer aldığı bilinen Ozan Balık da algıyı pompaladı. Sosyal medyadan paylaşım yapan Balık, "AKP Ordu Kadın Kolları üyeleri Fatsa'da düzenledikleri 5 Kasım tarihli bir toplantıda erkek dansöz oynatıkları görüntüleri sosyal medyada "Hep kadın dansöz mü olacak? notuyla paylaştı. AKP kültürü ile benim kültürüm bir türlü uzlaşmıyor!" dedi.

Ozan Balık'ın bir dönem CHP milletvekili Rafet Zeybek'in eski danışmanlığını yaptığı ancak bu görevinin maaş alması için göstermelik olduğu asıl işinin troll ağını organize etmek olduğu ileri sürülmüştü.

Fotoğraf: Ozan Balık Rafet Zeybek

Daha sonra milletvekili danışmanlığından ayrıldığı, Antalya Döşemealtı Belediyesi'nde İletişim Danışmanı olarak çalışmaya başladığı öğrenilen Ozan Balık'ın ana işinin trol ağını yönetmek olduğu, bu işini de bankamatik memuru olarak perdelediği belirtiliyor. CHP'nin son dönemde kullandığı bu yöntemle maddi kaynakların trol ağına aktarıldığı kaydediliyor. Söz konuus bilgilerin ortaya çıktığı dönemde Takvim.com.tr'ye bilgi veren CHP trol ağı içindeki kaynaklara göre, Ozan Balık terör örgütü propagandası yapma ve silahlı terör örgütü üyeliğinden de yargılandı.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI: AK PARTİ İLE İLGİSİ YOK! İFTİRA

Yapılan algı ve manipülasyona karşı AK Parti Ordu Kadın Kolları'ndan açıklama geldi.

Söz konusu görüntülerin kadın kollarının toplantısına ait olmadığı belirtilen açıklamada, "Yenicaggazetesi.com.tr (YENİÇAĞ) internet sitesinde 15 Kasım 2022 tarihinde saat 20.26 da yayınlanmış olan "AKP Kadın Kollarının eğlencesinde erkek dansöz oynatıldı" başlıklı haber gerçek dışıdır ve iftiradır. Açıklamamızı aşağıda sunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"YASAL YOLLARA BAŞVURACAĞIZ"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Söz konusu yazı, gerçek dışı iddialar öne sürerek kamuoyunu yanıltmakta ve maddi gerçeklik ile hiçbir surette bağdaşmamaktadır. AK Parti Kadın Kolları tarafından hiçbir şekilde böyle bir organizasyon düzenlenmemiştir. Bu organizasyonun Fatsa İlçesinde özel bir firma tarafından düzenlendiği bilgisine ulaşılmıştır. Partimizin Kadın Kollarının, düzenlenen bu organizasyonla herhangi bir ilgisi yoktur. Gerçek dışı ve iftira niteliğindeki bu asılsız haberin, AK Parti Kadın Kollarını hedef alarak, kötü niyetle yapıldığı açıkça ortadadır. İlgili haber hakkında ayrıca yasal yollara başvuracağımızı bildiririz. Basın ve kamuoyuna saygıyla duyurulur"

DEZENFORMASYON YASASINDAN İŞLEM YAPILSIN

Sosyal medyada duruma tepki gösteren vatandaşlar sahnelenen algı ve manipülasyona karşı Dezenformasyon yasası kapsamında işlem yapılmasını talep etti.

Daha sonra Ozan Balık yaptığı paylaşımı silerken Yeniçağ ise algısını sürdürdü.

Algı içerikli palaşımı sosyal medyada körükleyen diğer hesaplar ise şu şekilde;