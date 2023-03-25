Bu kaçıncı! ABD Başkanı Joe Biden'dan Kanada'da 'Çin' gafı...

80'lik ABD Başkanı Joe Biden yine bir gafa imza attı.

Daha önce kendisinin başkan olduğunu unutmasından, canlı yayında uyumaya kadar biçok olay yaşayan Joe Biden bu kez Kanada ile Çin'i karıştırdı.

ABD ile Kanada, göç, savunma ve güvenlik de dahil olmak üzere iki ülkeyi ilgilendiren bir dizi sınır ötesi sorunla ilgili yapılan güncellemeleri açıkladı.

Kanada'ya resmi ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Joe Biden, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile görüştü ve açıklamada yaptığı esnada büyük bir gafa imza attı.

KANADA YERİNE ÇİN DEDİ

Biden, göçmen politikası hakkında Kanada'ya övgüde bulunmak isterken "Bugün Çin'i alkışlıyorum" ifadelerini kullandı.

Hemen kendini düzelterek ve "Affedersiniz, Kanada'yı alkışlıyorum ... Çin hakkında ne düşündüğümü anlayabilirsiniz" diyen Biden'ın bu gafı sonrası salondan kahkaha sesleri yükseldi.

JOE BIDEN'IN GAFLARI SAYMAKLAR BİTMİYOR

ABD Başkanı Joe Biden'ın imza attığı gaflar saymakla bitmiyor...

KAMBOÇYA İLE KOLOMBİYA'YI KARIŞTIRDI

Geçtiğimiz aylarda Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) zirvesinde yaptığı konuşmada ev sahibi ülke Kamboçya'yı Kolombiya ile karıştırdı. Biden, konuşmasında, "Artık Kamboçya'da tekrar bir araya geldiğimize göre, halihazırda kaydettiğimizden daha güçlü ilerlemeler kaydetmeyi dört gözle bekliyorum. Kolombiya'nın ASEAN başkanlığındaki liderliği ve hepimizi ağırladığı için başbakana teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

ÖLEN KONGRE ÜYESİNİN NEREDE OLDUĞUNU SORDU

Biden geçtiğimiz yıl yaptığı başka bir gafta ölen kongre üyesinin nerede olduğunu sordu.

"JACKİE NEREDE?"

ABD Başkanı Biden Beyaz Saray'da verdiği bir konferans sırasında geçtiğimiz Ağustos ayında ölen Cumhuriyetçi Indiana Temsilcisi Jackie Walorski'ye seslendi.

Biden üyenin öldüğünü unuttarak "Jackie, burada mısın? Jackie nerede?" diye sordu.

Oysaki Biden o üye için taziye mesajı da yayımlamıştı.

İşte o mesaj;

KONUŞMA SONRASI TUHAF HAREKETLER

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul Toplantıları için New York'ta bulunan ABD Başkanı Joe Biden "Küresel Fon'un Yedinci İkmal Konferansı" adlı bir konuşma yaptı.

JOE BIDEN'DAN KONUŞMA SONRASI TUHAF HAREKETLER | VIDEO





ABD Başkanı Joe Biden, Küresel Fon'a 6 milyar dolar bağışta bulunacakları taahhüdünde bulunurken, konuşma sonrası yaptığı tuhaf hareketler gündem oldu.







NEREDE OLDUĞUNU UNUTTU

Konuşmasını sonlandıran Joe Biden alkışlarla kürsüden ayrılırken bir anda durmaya başladı. Robot figürlerini andıran hareketler sergileyen ABD Başkanı sosyal medyada alay konusu oldu.

ABD medyasındaki haberlerde bu anlar için 'kaybolmuş gibi göründüğü ve duyulmayan bir şey söylediği görülebiliyor' denildi.

BOŞLUKLA TOKALAŞMIŞTI

Daha önce de benzer görüntülerin ortaya çıkmasına neden olan Biden, bir konuşmasının ardından boşlukla tokalaşmıştı.

İLGİNÇ SORU: ŞİMDİ NE YAPIYORUM?

ABD Başkanı Joe Biden'ın gafları saymakla bitmiyor. Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'na ulaşan Biden uçaktan indikten sonra bir yetkiliye sorduğu "Şimdi ne yapıyorum" sorusu dikkat çekmişti.



KAYBETTİĞİ SANDIĞI MASKESİ CEBİNDEN ÇIKMIŞTI

Georgia eyaletinde bir konuşma gerçekleştireceği sırada ABD Başkanı Biden, 30 saniye kadar bir süre maskesini aradı. Biden, aradığı maskeyi sonunda cebinde bulmuştu.







PROMTER BOMBASI

Biden'ın bir prompterdan okuduğu gündem mesajları sırasında gerçekleşti. Canlı yayında prompterdan yazılanları okuyan Biden prompterda bulunan 'Alıntıyı sonlandır' 'Satırı tekrarla' şeklindeki notlarını da yanlışlıkla okumuştu.



2 DAKİKALIK AÇIKLAMA İÇİN 8 TALİMAT

Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada talimat listesi ifşa olmuştu. ABD Başkanı'nın yapması gereken talimatlar ve açıklamalar madde madde yazılmıştı. Biden ve Beyaz Saray konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınmıştı.



Talimat kağıdında şunlar yazıyordu:

Roosevelt Odası'na gireceksin ve katılımcılara merhaba diyeceksin.

Oturacaksın.

Basın mensupları gelecek.

Sen 2 dakika brifing vereceksin.

Basın mensupları odadan çıkacak.

Liz Schuler'e bir soru soracaksın. (Hatırlatma: Liz çevrimiçi olarak toplantıya katılacak)

Katılımcılara teşekkür edeceksin.

Katılımcılara teşekkür edip odadan çıkacaksın.







BAŞKAN OLDUĞUNU UNUTTU

Biden, Mart ayında koronavirüs salgını ile alakalı Beyaz Saray'da ulusa sesleniş konuşmasında ilginç bir açıklamaya imza atmıştı. Biden, konuşmasının bir bölümünde kendisinin ABD Başkanı olduğunu unutmuş. Amerika'nın başkanının, Kamala Harris olduğunu ifade etmişti.

TRUMP 'BUNAK' DEMİŞTİ

Dünyanın en yaşlı başkanlarından biri olan 79 yaşındaki Biden'ın akıl sağlığı daha önce ABD gündeminde defalarca kez tartışma konusu oldu. Eski Başkan Donald Trump Biden'a seçim kampanyasında 'bunak' demiş ve bilişsel teste girmesi haline sınıfta kalacağını öne sürmüştü.

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