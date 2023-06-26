Haberler Haber Videoları Brüksel'de Türkiye, İsveç, Finlandiya zirvesi... Gündem NATO!

Brüksel'de Türkiye, İsveç, Finlandiya zirvesi... Gündem NATO!

Brüksel'de Türkiye, İsveç, Finlandiya zirvesi... Gündem NATO!
26.06.2023 16:13

OTOMATİK OYNAT

Haber 00:51
Numan Kurtulmuş’dan AKPM’ye...
Haber 01:09
Fatih'te depo yangını
Haber 01:02
AK Parti'de bayram havası:...
Haber 03:00
Yine yalan haber!
Haber 04:27
Düğün değil meydan savaşı:...
Haber 05:55
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD’li...
Haber 01:11
FETO'nun yeğeni yakalandı!
Haber 01:49
Bakan Yerlikaya: Yol güvenliği...
Haber 00:53
Düzce'de bayram trafiği...
Haber 01:01
Sahte içki operasyonu! 4...
Haber 00:15
LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI! LGS...
Haber 02:14
CHP'de il başkanları krizi!...

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 11-12 Temmuz'daki NATO Zirvesi öncesinde Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın dışişleri bakanları, istihbarat başkanları ve milli güvenlik danışmanlarının Brüksel'de bir araya geleceğini bildirdi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Bu toplantıda dışişleri bakanları, istihbarat birimlerinin başkanları ve ulusal güvenlik danışmanları bulunacak." ifadelerini kullandı.

Haber Videoları

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg NATO Zirvesi'nin yapılacağı Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta Griffin Storm 2023 Tatbikatı vesilesiyle düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Finlandiya'nın ardından İsveç'in de katılması halinde NATO'nun Baltık güvenliğinin güçleneceğini söyleyen Stoltenberg, İsveç'in ittifaka katılımı konusundaki çalışmaların sürdüğünü belirtti.

TÜRKİYE İSVEÇ FİNLANDİYA GÖRÜŞECEK
Stoltenberg, şöyle devam etti:

"Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştum. Ayrıca Finlandiya ve İsveç hükümetleri ile yakın temas halindeyim. Zirve öncesinde Brüksel'de üst düzey bir toplantı yapılması konusunda anlaşmaya vardık. Bu toplantıda dışişleri bakanları, istihbarat birimlerinin başkanları ve ulusal güvenlik danışmanları bulunacak. Amaç, İsveç'in NATO'ya katılımının tamamlanması konusunda ilerleme sağlamak."

Genel Sekreter Stoltenberg, toplantının tarihi konusunda bilgi vermedi.

Son olarak Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO heyetlerinin yer aldığı üçlü mutabakat uyarınca tesis edilen Daimi Ortak Mekanizma'nın dördüncü toplantısı, 14 Haziran'da Ankara'da yapılmıştı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantıya NATO heyeti başkanı olarak NATO Genel Sekreter Kabine Şefi Stian Jenssen, İsveç heyeti başkanı olarak İsveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Jan Knutsson ve Finlandiya heyeti başkanı olarak da Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Daimi Devlet Sekreteri Jukka Salovaara katılmıştı.

SON DAKİKA