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Brüksel'de gözaltına alınan İbrahima Barie isimli gencin karakolda ölmesinin ardından ortalık karıştı!

Brüksel'de gözaltına alınan İbrahima Barie isimli gencin karakolda ölmesinin ardından ortalık karıştı!
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Son dakika haberi... Avrupa'nın göbeği Belçika karıştı. Brüksel’de polis tarafından gözaltına alınan İbrahima Barie isimli gencin karakolda hayatını kaybetmesi sonrası şehir savaş alanına döndü. Çıkan olaylarda Kral Philippe'de göstericilerin hedefi haline geldi.


Son dakika haberi... Avrupa'nın göbeği Belçika karıştı. Brüksel'de polis tarafından gözaltına alınan İbrahima Barie isimli gencin karakolda hayatını kaybetmesi sonrası şehir savaş alanına döndü. Çıkan olaylarda Kral Philippe'de göstericilerin hedefi haline geldi.
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