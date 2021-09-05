Brezilya'da sağlık görevlilerinin sahaya girdiği Brezilya-Arjantin maçı ertelendi

Brezilya'nın Sao Paulo şehrindeki Neo Quimica Stadyumunda Katar 2022 Dünya Kupası Güney Amerika elemelerinin oynandığı Brezilya-Arjantin maçında, Brezilya Sağlık Gözetim Ajansı (ANVISA) görevlileri, Arjantinli bazı futbolcuların koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere uymadığı gerekçesiyle sahaya girdi. Kısa sürede tansiyonun yükselmesiyle beraber Arjantin ekibi soyunma odasına gitti. Olayların ardından Brezilya-Arjantin karşılaşması, Brezilyalı sağlık ekiplerinin sahaya girmesi nedeniyle ertelendi.