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Brezilya'da helikoptere kamyon çarptı! O anlar kamerada

Brezilya'da helikoptere kamyon çarptı! O anlar kamerada

20.01.2020 14:05

Brezilya'da güvenlik güçlerinin Acre kentinde düzenlediği operasyon sırasında kullandıkları helikopter, içerisindeki 5 kişi ile yol kenarına iniş yaptı. Bu sırada yoldan geçen bir kamyon helikopterin pervanelerine çarptı. Yaşanan kaza sırasında helikopterin pervaneleri parçalanırken iki kişi hafif yaralandı. Kaza anı yoldan geçen bir kişi tarafından anbean kaydedildi. İşte tüm dünyanın konuştuğu o an...


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