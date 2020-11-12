Brezilya’da belediye başkan adayı Paulo Sergio Cyrillo video konferans sırasında hayatını kaybetti

Brezilya'da ilginç bir olay yaşandı. Brezilya’nın Rio de Janeiro eyaletinin kuzeyinde yer alan Bom Jesus do Itabapoana’nın Belediye Başkanı Adayı Paulo Sergio Cyrillo, video konferans üzerinden verdiği röportaj sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Brezilya'da ilginç bir olay yaşandı. Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinin kuzeyinde yer alan Bom Jesus do Itabapoana'nın Belediye Başkanı Adayı Paulo Sergio Cyrillo, video konferans üzerinden verdiği röportaj sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.