Giriş Tarihi: 17 Ocak 2025 13:13 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2025 13:13

Antalya'da yolda kalan taksinin şoförünün araması ile gittiği bölgede tartıştığı kardeşlerden Batuhan Domurcuk (21) tarafından öldürülen çekici şoförü Mert Engin (26) soruşturması tamamlanırken, olaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Taraflar arasındaki kavga, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; taraflar arasında yaşanan kavga ile Batuhan Domurcuk'un olay sonrası gittiği evine girdiği sırada elinde tabanca tuttuğu anlar yer aldı.

Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası'na ait 07 ASC 757 plakalı çekicide şoför olarak çalışan Mert Engin, geçen 8 Ağustos'ta saat 04.00 sıralarında, aküsü biten taksinin şoförünün odayı arayıp, çekici istemesi üzerine adrese gitti. Engin, Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi 2531 Sokak'taki taksiyi çekeceği sırada, olay yerine, kiraladıkları 06 EHF 135 plakalı otomobildeki D.D. (17) ve Batuhan Domurcuk kardeşler geldi. Kardeşler, ses ve gürültü çıkardığı iddiasıyla Engin ile tartıştı. Tartışmanın yatışmasının ardından Mert Engin, taksiyi çekiciye yüklemeye başladı.

BAŞINA ÇEKİÇLE VURUP, TABANCA İLE ATEŞ ETTİ

Çekicinin lastiğinin patinaj yapması ile Engin ile kardeşler arasında yeniden tartışma çıktı. Taksisi çekilen şoför tarafları ayırmaya çalışırken, kardeşlerden Batuhan Domurcuk, eline geçirdiği çekiçle Engin'in başına vurdu. Domurcuk, yanında taşıdığı tabancayla da 2 el havaya, 1 el de Engin'in başına ateş edip, otomobille kaçtı. Olay yerindeki D.D., bölgeye sevk edilen ekipler tarafından gözaltına alındı. Adrese gelen sağlık ekibi, Mert Engin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Mert Engin'in cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİ YAKALANIP, TUTUKLANDI

Ekipler tarafından kısa sürede yakalanan Batuhan Domurcuk ifadesinde, "Gece saatlerinde kardeşimle oradaydık. Çekici sokağa hızlı girdi ve tartıştık. Taksiyi yükleyeceği esnada patinaj yapınca yine aramızda kavga çıktı. Kavga büyüyünce ben de tabancamı çıkarttım ve önce havaya 2 el ateş ettim, sonra diğer olay gerçekleşti. Sonrasında otomobille kaçtım" dedi. Domurcuk, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. Kardeşi D.D.'ye ev hapsi verildi. Mert Engin'in ölümü ile ilgili soruşturma tamamlanırken, olaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Taraflar arasındaki kavga, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; taraflar arasında yaşanan kavga ile Batuhan Domurcuk'un olay sonrası gittiği evine girdiği sırada elinde tabanca tuttuğu anlar yer aldı.