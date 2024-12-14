Boztepe beyaza büründü!

Ordu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, 530 rakımlı Boztepe'yi beyaza bürüdü. Kartpostallık manzaralar eşliğinde Boztepe'ye çıkan vatandaşlar, fotoğraf çektirip kartopu oynayarak karın keyfini çıkardı. Bazıları kayarak eğlenirken, kar yağışını uzun süredir beklediklerini ifade etti. Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise ulaşımda aksaklık yaşanmaması için yolları temizleyip buzlama çalışmaları yaptı. Ancak, kış lastiği olmayan araçlar Boztepe'ye ulaşmakta zorluk yaşadı. Vatandaşlar, kar yağışının stres atmak için güzel bir fırsat sunduğunu belirtti.