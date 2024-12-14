PODCAST CANLI YAYIN
Boztepe beyaza büründü!
Haberler Haber Videoları

Boztepe beyaza büründü!

Giriş Tarihi: 14 Aralık 2024 01:07 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2024 01:11

Ordu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, 530 rakımlı Boztepe'yi beyaza bürüdü. Kartpostallık manzaralar eşliğinde Boztepe'ye çıkan vatandaşlar, fotoğraf çektirip kartopu oynayarak karın keyfini çıkardı. Bazıları kayarak eğlenirken, kar yağışını uzun süredir beklediklerini ifade etti. Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise ulaşımda aksaklık yaşanmaması için yolları temizleyip buzlama çalışmaları yaptı. Ancak, kış lastiği olmayan araçlar Boztepe'ye ulaşmakta zorluk yaşadı. Vatandaşlar, kar yağışının stres atmak için güzel bir fırsat sunduğunu belirtti.

SIRADAKİ VİDEO
THY'nin Dubai-İstanbul uçuşunda skandal olay! Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Özcan sarhoş ağzıyla tehditler savurdu: 'Türkiye'yi satın alırım'
14.12.2024Cumartesi
'Kasacılar' operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı!
14.12.2024Cumartesi
THY Dubai-İstanbul uçuşunda sarhoş yolcu krizi: Skandal tehdit anları kamerada: ''Türkiye'yi satın alırım''
14.12.2024Cumartesi
Kars'ta yoğun kar!
13.12.2024Cuma
Manisa'da korkunç cinayet!
13.12.2024Cuma
Bunlar da Var
Bursa Adliyesi’nde duruşma salonunda silahlı saldırı! İşte ilk görüntüler 00:41
Bursa Adliyesi'nde duruşma salonunda silahlı saldırı!
13.12.2024Cuma
Konya Ankara yolunda feci kaza: 3 ölü! 02:26
Konya-Ankara yolunda korkunç kaza: 3 ölü!
12.12.2024Perşembe
Görüntüler Rakka’dan! PKK/YPG’li teröristler sivillere ateş açtı! 00:20
Görüntüler Rakka'dan! PKK/YPG'li teröristler sivillere ateş açtı!
12.12.2024Perşembe
İYİ Parti Milletvekili Karaman’a yasak av cezası 01:35
İYİ Parti Milletvekili Karaman'a yasak av cezası
13.12.2024Cuma
CANLI YAYIN