SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Böyle kaza görülmedi: Kamyonun sıkıştırıp yoldan çıkarttığı tır, beton bariyerlere çarptı
Haberler Haber Videoları

Böyle kaza görülmedi: Kamyonun sıkıştırıp yoldan çıkarttığı tır, beton bariyerlere çarptı

Giriş Tarihi: 03 Kasım 2024 18:10 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2024 18:10

Sakarya’nın Pamukova ilçesi D-650 kara yolunda kamyonun sıkıştırıp yoldan çıkarttığı tır beton bariyerlere çarptı. Yaralanın olmadığı kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Bayırakçaşehir Mahallesi Bilecik istikametinde meydana gelen olayda, sağ şeritten ilerleyen Ü.A. idaresindeki 26 ZH 151 plakalı tır, aynı şeritte hızla ilerleyen sebze yüklü kamyonun sıkıştırması neticesinde yoldan çıkarak beton bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan olmazken kamyon olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri hususa ilişkin inceleme başlatırken kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kamyonun tırı yoldan çıkartması ve tırın beton bariyerlere çarpması yer alıyor.

SIRADAKİ VİDEO
Boşanma aşamasındaki eşini öldüren zanlının ifadesi ortaya çıktı
03.11.2024Pazar
Kartal'da otomobilin çarptığı yaya öldü
03.11.2024Pazar
Arnavutköy’deki feci kaza kamerada... İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
03.11.2024Pazar
Ankara'da üniversiteli kızları otobüste taciz eden sapık yakalandı
03.11.2024Pazar
Avm’de yürüyen merdivene eli sıkışan 4 yaşındaki Eslem'in parmağı koptu
02.11.2024Cumartesi
Bunlar da Var
Çanakkale’de dehşet: Silahlı saldırı anı kamerada 01:12
Çanakkale'de dehşet: Silahlı saldırı anı kamerada
02.11.2024Cumartesi
Bayrampaşa’da kan donduran olay! Kayınpeder önce damadını öldürdü sonra intihar etti 00:31
Bayrampaşa'da kan donduran olay!
02.11.2024Cumartesi
Arnavutköy’deki feci kaza kamerada... İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 ağır yaralı 04:54
Arnavutköy’deki feci kaza kamerada: 1 ölü, 2 ağır yaralı
03.11.2024Pazar
SON DAKİKA! Çorum merkezde bir binada şiddetli patlama meydana geldi 00:23
Çorum merkezde bir binada şiddetli patlama meydana geldi
03.11.2024Pazar
CANLI YAYIN
SON DAKİKA