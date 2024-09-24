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Boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurulan kadın öldü
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Boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurulan kadın öldü

Giriş Tarihi: 24 Eylül 2024, 19:29 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2024, 19:29

Malatya'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından otomobil içerisinde göğsünden vurulan 37 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

13.15 sıralarında kent merkezinde meydana gelen olayda,boşanma aşamasında oldukları öğrenilen R.K. ile eşi Nuran Karayiğit (37) arasında avukat görüşmesi sonrasında tartışma çıktı. Araç içerisinde devam eden tartışma sonrası R.K. tabanca ile eşine bir el ateş açtı. Açılan ateş sonucu göğüs bölgesine kurşun isabet eden kadın yaralandı. Yaralı eşini Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götüren R.K. burada polis ekiplerine teslim oldu. Araçta inceleme yapan ekipler olayda kullanıldığı değerlendirilen bir adet silah bulurken, genç kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Nuran Karayiğit'in cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından adli tıp kurumuna kaldırılırken kızının yüzünü son bir kez görmek isteyen baba M.K.'nın feryadı yürekleri dağladı.
Eşini öldüren R.K.'nın polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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