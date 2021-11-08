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Borsa tüm zamanların rekorunu kırdı!

Borsa tüm zamanların rekorunu kırdı!
08.11.2021 13:38
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Gelen son dakika haberine göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde artan yerli yatırımcı sayısı ve alımlarıyla dikkat çeken Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcı üst üste 3 aydır net alış pozisyonunda yer aldı. Bununla beraber Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 1599 puanı görerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Ekonomist Belgin Maviş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Maviş, "Bugün hem seans içi en yüksek değerini gördü ki daha önceki seans içindeki gördüğü 1.589 puanın üzerine çıktı. Hem de 1.600 ile yeni rekor denemesi içerisinde." şeklinde konuştu.

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Yabancı yatırımcının devam eden ilgisi ile geçen hafta 1.583 puanla günlük ve haftalık kapanış rekorunu kıran Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bugün de gördüğü en yüksek seviye rekorunu 1.599 puana çıkardı. Tüpraş, 163,4 milyon dolarla ekimde yabancı yatırımcıların en fazla tercih ettiği hisse senedi oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi rekor seviyelere çıkarken, yabancı yatırımcılar Pay Piyasası'nda 2017'den bu yana ilk kez 3 ay üst üste net alım yaptı.

BORSA İSTANBUL'DA 2017'DEN BERİ İLK

Borsa verilerinden derlenen bilgilere göre yabancılar ekimde 45 milyon dolarlık net alış yaparken, Ağustos 2017'den bu yana ilk kez üst üste 3 ay net alış tarafında yer aldı.

ARALIK 2020'DEN BERİ EN GÜÇLÜ YÜKSELİŞ

BIST 100 endeksi geçen ay yüzde 8,22 ile aylık bazda Aralık 2020'den bu yana en güçlü yükselişini gerçekleştirirken, dolar bazlı da yüzde 0,82 artış gösterdi.

BUGÜN TÜM ZAMANLARIN REKORU GELDİ

Yabancı yatırımcının devam eden ilgisi ile geçen hafta 1.583 puanla günlük ve haftalık kapanış rekorunu kıran BIST 100 endeksi, bugün de gördüğü en yüksek seviye rekorunu 1.599 puana çıkardı.

Yabancı yatırımcılar son 3 ayda net 192 milyon dolarlık alım gerçekleştirse de yılbaşından bu yana yaptıkları işlemlere bakıldığında ekim sonu itibarıyla halen 1 milyar 305 milyon dolarlık net satış yaptıkları görülüyor.

Analistler, dolar bazlı bakıldığında BIST 100 endeksinin cari fiyatlarla 164 cent ile tarihi zirvelerinin çok altında seyrettiğini belirterek, endeksin tarihinde 3 kez 500 centin üzerini test ettiğini anımsattı.

Dolar bazında en son 2013'te 508 centi gören BIST 100 endeksinin bu ölçekte tarihi zirvesi ise Kasım 2010'daki 510 cent seviyesinde bulunuyor.

YABANCILAR EN ÇOK TÜPRAŞ HİSSESİ ALDI

Tüpraş, 163,4 milyon dolarla ekimde yabancı yatırımcıların en fazla tercih ettiği hisse senedi oldu.

Tüpraş'ı 26 milyon dolarla Yapı ve Kredi Bankası, 22,9 milyon dolarla Koza Madencilik, 18,2 milyon dolarla Akbank ve 14,5 milyon dolarla Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hisseleri takip etti.

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