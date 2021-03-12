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Bombalı eylem hazırlığında olan terörist Şanlıurfa'da yakalandı

Bombalı eylem hazırlığında olan terörist Şanlıurfa'da yakalandı
12.03.2021 19:52
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İçişleri Bakanlığı, "Türkiye'ye illegal yollardan giriş yapan ve bombalı eylem hazırlığında olan PKK/PYD/YPG'li terörist Şanlıurfa'da yakalandı." ifadeleri kullanıldı.


İçişleri Bakanlığı, yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yapan ve bombalı eylem hazırlığındaki PKK/YPG'li teröristin Şanlıurfa'da yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'nın açlıklaması şöyle;

TÜRKİYE'YE SIZDILAR

"Emniyet Genel Müdürlüğü ve Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde Şanlıurfa/Suruç ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan 4 şahsın illegal yollardan ülkemize geçtiği tespit edildi. Şahıslardan birinin PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği belirlendi.

10 KİLOGRAM BOMBA

Teröristin çantasında yapılan aramada 100 adet el yapımı, 2 adet fabrikasyon fünye 1 adet USB bellek ele geçirildi.



USB belleğin incelemesi neticesinde Şanlıurfa-Adıyaman karayolu üzerinde bulunan taş ocakları yakınlarında arama ve tarama faaliyetleri gerçekleştirildi. Yaklaşık 10 kg patlamaya hazır EYP bulundu. Patlayıcı madde uzman ekipler tarafından yerinde imha edildi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Belleğin incelenmesi sonucunda ise Şanlıurfa-Adıyaman kara yolundaki taş ocakları yakınlarında yaklaşık 10 kilo patlamaya hazır el yapımı patlayıcı bulundu. Patlayıcı madde uzman ekipler tarafından yerinde imha edildi.

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