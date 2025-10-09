Bolvodin'de ölümlü kaza kamerada!
Bolvadin’de otomobilin çarptığı eski muhtar Mevlüt İnceer’in ölümle sonuçlanan kazası kameralara yansıdı. Görüntülerde çarpmanın şiddetiyle havaya savrulan İnceer’in son anları tüyler ürpertti.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında eski muhtar Mevlüt İnceer yaşamını yitirdi. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde, çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya savrulan İnceer'in yere düşmesi izleyenleri dehşete düşürdü.
Yol Kenarında Yürürken Otomobil Çarptı
Kaza, geçtiğimiz hafta sonu Bolvadin ilçesi İkiler istikametinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, M.E. yönetimindeki 34 EDE 033 plakalı otomobil, Akcan Parkı yönüne doğru seyir halindeyken yol kenarında yürüyen Mevlüt İnceer'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle eski muhtar metrelerce havaya savrularak yere düştü.
Kaza Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı
Kazanın yaşandığı anlar çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin hızla ilerlediği, İnceer'e çarptıktan sonra vücudunun havaya fırladığı ve ardından yere çakıldığı görülüyor. Görüntüleri izleyenler büyük şok yaşadı.
Olay Yerine Ekipler Sevk Edildi
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mevlüt İnceer'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Sürücü Tutuklandı
Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü M.E., polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.