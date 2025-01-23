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Bolu’daki yangın felaketinde gözaltına alınan 11 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi!
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Bolu'daki yangın felaketinde gözaltına alınan 11 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi!

Giriş Tarihi: 23 Ocak 2025 18:32 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2025 18:32

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Oteli'nde çıkan yangın felaketinde 78 kişi hayatını kaybetti. Yangınla ilgili gözaltına alınan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, işletme sahibi Halit Ergül, şirket genel müdürü Emir Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz, iş sağlığı güvenliği uzmanı Ece Kayacan, otelin aşçısı Faysal Y., otelin mutfak çalışanları Yusuf K., Fidan K. ve Mehmet G. ile elektrikçi Hüseyin Ö.'nün jandarma ve emniyetteki işlemleri sürüyor. Şüpheliler, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

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