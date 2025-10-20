PODCAST CANLI YAYIN
Bolu’da bir otomobil yaya geçidinde çocuğa böyle çarptı... O anlar kamerada!

Bolu'da Kuvayi Milliye Bulvarı üzerinde karşıya geçmek isteyen 4 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Yolda savrulan çocuk, kazada yaralandı.

Kaza, geçtiğimiz gün Kuvayi Milliye Bulvarı üzerinde Sağlık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte kanal yolunda karşıya geçmek isteyen 4 yaşındaki H.M.B'ye hızla gelen E.Ç. yönetimindeki 14 ACP 119 plakalı Tofaş marka otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk yaralandı. Ailesi kaza anında şoke olarak çocuğun yanına koştu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından küçük çocuk hastaneye kaldırıldı. Bacağı kırılan 4 yaşındaki çocuk hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Kaza anı ise bir araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

