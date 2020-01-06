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Bolu’da, 3 kilo 894 gram esrarla yakalanan kadın gözaltına alınırken utanmadan sırıttı

06.01.2020 18:14

Bolu’da, polis ekiplerinin yolcu otobüsüne yaptıkları operasyonda 3 kilo 894 gram esrarla yakalanan S.A.E. (26) isimli kadın adliyeye sevk edildi. S.A.E.'nin adliyeye götürülürken gülmesi dikkat çekti.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a seyir halinde olan yolcu otobüsünde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine operasyon başlattı.



Ekipler, TEM Otoyolu üzerinde seyir halinde olan şüpheli yolcu otobüsünü durdurarak araç içerisinde narkotik köpeği ile arama yaptı. Yapılan aramalarda otobüste yolcu olarak bulunan S.A.E. (26) isimli kadının çantasında 3 kilo 894 gram esrar ele geçirildi.



İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen S.A.E, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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