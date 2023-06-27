Haberler Haber Videoları BOLU KAZA SON DAKİKA: D-100'de 2 otomobil çarpıştı. 3'ü çocuk 9 yaralı

BOLU KAZA SON DAKİKA: D-100'de 2 otomobil çarpıştı. 3'ü çocuk 9 yaralı

BOLU KAZA SON DAKİKA: D-100'de 2 otomobil çarpıştı. 3'ü çocuk 9 yaralı
27.06.2023 20:49

OTOMATİK OYNAT

Haber 00:25
Kaçan kurbanlık boğa trafiği...
Haber 03:39
Ankara Etimesgut'ta berber...
Haber 00:18
Merdan Yanardağ'ın gözaltına...
Haber 00:51
Numan Kurtulmuş’dan AKPM’ye...
Haber 00:31
Yangında cesedi bulunmuştu!...
Haber 01:02
AK Parti'de bayram havası:...
Haber 01:26
Yargıtay'dan 17/25 Aralık...
Haber 02:51
Bebek katili PKK elebaşı...
Haber 01:19
Atama kararnamesi Resmi...
Haber 01:05
Erdoğan Stoltenberg görüşmesi...
Haber 00:50
İzmir'de konser öncesi bıçaklı...
Haber 00:44
İzmir'de 3,3 büyüklüğünde...

BOLU'da D-100 karayolunda otoyol gişelerine girmek isteyen otomobil kavşaktaki otomobille çarpıştı. Kazada 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Haber Videoları

Bolu'da meydana gelen trafik kazasında, aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişi yaralandı.

D-100 kara yolunda, İstanbul istikametinde seyreden Nihat Ö. idaresindeki 14 EC 452 plakalı otomobil ile Anadolu Otoyolu'na girmek isteyen Mert C'nin kullandığı 55 ABU 578 plakalı otomobil, Abant Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada, Nihat Ö. yara almazken, aralarında çocukların da bulunduğu araçlardaki 9 kişi yaralandı.

İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

SON DAKİKA