Bolu'da gece saatlerinde tır ile otomobilin çarpıştı. Çarpışma sonucu alev alan tırdaki yangın otomobile sıçradı. Kazaya karışan otomobilin içerisinde bulunan Feyzullah Doğan (41) ile Şahsenem Doğan (34), Eren (12) ve Koray Doğan (3) olay yerinde hayatını kaybetti.