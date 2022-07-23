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Bolu içme suyu zehirlenmesi olayında acı haber geldi: 1 kişi hayatını kaybetti

Bolu içme suyu zehirlenmesi olayında acı haber geldi: 1 kişi hayatını kaybetti
23.07.2022 12:21

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Son dakika haberi! Bolu'da zehirlenme vakalarının yaşandığı köyde Eyüp Ertem (49), zehirlenme şüphesiyle sevk edildiği Ankara Şehir Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

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Bolu'da zehirlenme vakalarının yaşandığı köyde Eyüp Ertem (49), zehirlenme şüphesiyle sevk edildiği Ankara Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.


Merkeze bağlı Yuva köyünde Kurban Bayramı'nda içtikleri sudan zehirlenenlerin sayısı 112'ye ulaştı. Kurban Bayramı'nda eşinin ailesinin yaşadığı Yuva köyüne geldiği öğrenilen Eyüp Ertem, kurbanı da köyde kesti.

Bayramın birinci gününü köyde geçiren Ertem, gece de eşinin ailesinin evinde kaldı.

Mide bulantısı ve kanlı ishal şikayetiyle hastaneye giden Ertem, Bolu'daki tedavisinin ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Ertem, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ertem'in cenazesi bugün Bolu'da toprağa verilecek.

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