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Bolu Dağı’nda kar!
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Bolu Dağı'nda kar!

Giriş Tarihi: 27 Aralık 2024 16:11 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2024 16:11

Bolu Dağı geçişinde başlayan kar yağışı yolları beyaza bürürken, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü. Karayolları ekipleri tuzlama çalışmalarına devam ederken, Meteoroloji kar yağışının gece saatlerine kadar süreceğini belirtti. Sürücülerin dikkatli olması istendi.

Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından birisi olan D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarının ardından Bolu'nun yüksek kesimleri başta olmak üzere Bolu Dağı'nda da kar yağışı başladı. Kar yağışı kısa sürede yolları beyaza bürüdü. Karayolları ekipleri bölgede kar yağışına karşı önlemlerini aldı. Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda kar yağışının bölgede gece saatlerine kadar etkili olacağı belirtildi. Kar yağışının etkisini gösterdiği D-100 kara yolu Bolu Dağı kesimi ve D-100 kara yolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü. Ekiplerin bölgede tuzlama çalışmaları sürüyor.

Kar yağışının devam ettiği Bolu geçişinde ayrıca sis de etkili oluyor.

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