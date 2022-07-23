Bolu'da zehirlenme vakalarının yaşandığı köyde Eyüp Ertem (49), zehirlenme şüphesiyle sevk edildiği Ankara Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

BAKAN KOCA: ÜZÜNTÜMÜZ BÜYÜK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Bolu Çaydurt Yuva Köyü bölgesinde içme suyundan etkilenen ve Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi gören bir vatandaşımızı kaybettik. Üzüntümüz büyük. Olaydan etkilenenlerin toplam sayısı 123. 17'si yoğun bakımda olmak üzere, 54 kişinin tedavisi devam ediyor" dedi



Merkeze bağlı Yuva köyünde Kurban Bayramı'nda içtikleri sudan zehirlenenlerin sayısı 123'e ulaştığı bildirildi.

Kurban Bayramı'nda eşinin ailesinin yaşadığı Yuva köyüne geldiği öğrenilen Eyüp Ertem, kurbanı da köyde kesti.

Bayramın birinci gününü köyde geçiren Ertem, gece de eşinin ailesinin evinde kaldı.

Mide bulantısı ve kanlı ishal şikayetiyle hastaneye giden Ertem, Bolu'daki tedavisinin ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Ertem, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ertem'in cenazesi bugün Bolu'da toprağa verilecek.