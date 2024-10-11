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Bolu Belediyespor Başkanı Abdullah Onurlu tartıştığı yönetim kurulu üyesinin aracına cipiyle defalarca çarptı!
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Bolu Belediyespor Başkanı Abdullah Onurlu tartıştığı yönetim kurulu üyesinin aracına cipiyle defalarca çarptı!

Giriş Tarihi: 11 Ekim 2024, 16:45 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2024, 16:45

Türkiye Kadınlar Birinci Voleybol Ligi'nde mücadele eden Bolu Belediyespor'un Başkanı Abdullah Onurlu, TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un Yönetim Kurulu Üyesi Halil İbrahim Yavaş ile tartıştı. Tartışmanın ardından cipine binen Onurlu, aracı ile Yavaş'ın park halindeki otomobiline defalarca çarptı.

BOLU Belediyespor Başkanı Abdullah Onurlu, cipiyle tartıştığı Boluspor Yönetim Kurulu üyesi Halil İbrahim Yavaş'ın otomobiline defalarca çarptı; o anlar kameralara yansıdı.

Olay, 25 Eylül'de D-100 kara yolu Kasaplar köyü mevkisindeki bir otelin önünde meydana geldi. İddiaya göre; Türkiye Kadınlar Birinci Voleybol Ligi'nde mücadele eden Bolu Belediyespor'un Başkanı Abdullah Onurlu, TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un Yönetim Kurulu Üyesi Halil İbrahim Yavaş ile tartıştı. Tartışmanın ardından cipine binen Onurlu, aracı ile Yavaş'ın park halindeki otomobiline defalarca çarptı. Yavaş, aracıyla cip arasında kalıp ezilmekten son anda kurtuldu. O anlar, kameralara yansıdı. Yavaş, Onurlu'dan şikayetçi olacağını belirtti.

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