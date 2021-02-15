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Boğaziçili öğrenciler, terör örgütü PKK tarafından elleri vurulan 13 şehide rağmen Uludağ’da içkili eğlence düzenledi

Boğaziçili öğrenciler, terör örgütü PKK tarafından elleri vurulan 13 şehide rağmen Uludağ’da içkili eğlence düzenledi
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Türkiye 13 masum insanın PKK tarafından vahşice katledilmesine ağlarken Uludağ’a tatile giden Boğaziçi üniversitesi öğrencileri parti düzenleyip eğlendi. Meşale eşliğinde kayak yapan Boğaziçili öğrencilerin Türkiye'nin acılı gününde yaptığı bu umursamazlık, büyük tepki topladı.


Uludağ'daki bir otele tatile gelen Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi yaklaşık 100 kişilik gurup, 13 şehidin yasının tutulduğu günde düzledikleri eğlence gönüllerince eğlendi.

Meşaleler eşliğinde kayak yapan öğrenciler ne sosyal mesafe tanıdı ne de kurallara uydu. Yaktıkları ateş başında içki içen gençleri gören diğer tatilciler durumu jandarmaya bildirdi.

VALİLİK İZİN VERMİŞ!

Şehitlerin olduğu günde Boğaziçi öğrencilerinin bu tarz eğlence düzenlemesinden rahatsız olan vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.

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