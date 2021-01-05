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Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarda gözaltına alınan Ulaş Çelik'in terör propagandası yaptığı paylaşımları ortaya çıktı!

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarda gözaltına alınan Ulaş Çelik'in terör propagandası yaptığı paylaşımları ortaya çıktı!
05.01.2021 19:23
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Son dakika haberi... Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasını bahane eden CHP ve HDP yandaşları üniversiteyi karıştırdı. Terör örgütlerinin propagandasının yapıldığı Boğaziçi Üniversitesi’ndeki eylemlerde gözaltına alınan ve CHP'nin yayın organı Halk TV'de babası Arslan Çelik'in açıklamaları üzerinden gündeme gelen Ulaş Çelik'in teröristlere destek verdiği paylaşımları ortaya çıktı. Halk TV'ye konuşan baba Çelik, oğlunun 'masum' olduğunu öne sürerek "Onunla gurur duyuyorum" ifadelerini kullanmıştı.


Son dakika haberi... Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasını bahane eden CHP ve HDP yandaşları üniversiteyi karıştırdı. Terör örgütlerinin propagandasının yapıldığı Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerde gözaltına alınan ve CHP'nin yayın organı Halk TV'de babası Arslan Çelik'in açıklamaları üzerinden gündeme gelen Ulaş Çelik'in teröristlere destek verdiği paylaşımları ortaya çıktı. Halk TV'ye konuşan baba Çelik, oğlunun 'masum' olduğunu öne sürerek "Onunla gurur duyuyorum" ifadelerini kullanmıştı.
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