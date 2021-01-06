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Boğaziçi Üniversitesi'nde LGBT bayraklı protesto

Boğaziçi Üniversitesi'nde LGBT bayraklı protesto
06.01.2021 14:00
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CHP, HDP ve yoldaşlarının Boğaziçi provokasyonunun arkasındaki gerçekler tek tek ifşa oluyor. Gözaltına alınması CHP'liler tarafından eleştirilen Zeynel Çuhadar'ın, sosyal medyadaki paylaşımlarında terör örgütü paçavraları önünde pozlar verdiği ve “Bütün polisler katildir” ifadelerini kullandığı görülüyor. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerin ardından 17 kişi gözaltına alınmış; bazı isimlerin terör örgütü MLKP ile irtibatlarının bulunduğu açıklanmıştı. CHP'nin ortağı, Kandil'in sözcüsü HDP, terör propagandası yapan öğrencilere “Kayyıma karşı direnen öğrenci ve akademisyenlerin yanındayız” açıklamasıyla sahip çıktı. Öte yandan üniversite içerisinde bir grup sapkın LGBT bayraklarıyla dans ederek eylem yaptı.


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