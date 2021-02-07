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Boğaziçi Üniversitesi üzerinden kitleleri etkilemek için böyle yalan üretildi

Boğaziçi Üniversitesi üzerinden kitleleri etkilemek için böyle yalan üretildi
07.02.2021 01:24
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Boğaziçi Üniversitesi, yurtdışında Türkiye karşıtı kamuoyu oluşturmak için malzemelerden en yenisi... Önce basın marifetleriyle Önce basın marifetiyle kirli manipülasyonlarını devreye soktular. Sonra etki ajanlarını ve kullanışlı piyonlarını üzerimize saldılar. İşte hibrit harekatın detayları...


Başkan Erdoğan'ın Prof. Dr. Melih Bulu'yu Rektör atamasıyla Boğaziçi Üniversitesi'nin adeta Hasan Sabbah'ın Alamut Kalesi'ne çevrildiği ortaya çıktı...

HİBRİT HAREKATI

Tabi çomak sokulunca karşılığı geldi. İşte kirli oyun böyle başladı...

Önce basın marifetiyle kirli manipülasyonlarını devreye soktular. Sonra etki ajanları ve kumandalı piyonlarının düğmesine bastılar. Derin lobileri harekete geçirip, psikolojik harekatı Batı'ya taşıdılar.

HESAPLAR 2021'DE AÇILDI

Olaylardan önce olmayan "Yurtdışında Yaşayan Mezunlar" hesapları yeniden açılmaya başlandı. Hepsinin açılış tarihleri 2021 görünüyor.

Ardından Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan düşmanı Kati Piri öncülüğünde Avrupa çapında eylem çağrıları başlattılar.

KATİ PİRİ'DEN BOĞAZİÇİ'NDEKİ Z KUŞAĞINA ZEHİRLİ GAZ: CESUR ÖĞRENCİLERE

Avrupa Parlamentosu Türkiye eski Raportörü Kati Piri, dün de Boğaziçi'ndeki protestocu gruba destek vererek, "Türk hükümetinin zulmü artık Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin aleyhine dönüyor. Birçoğu, hükümet tarafından atanan rektörü barışçıl bir şekilde protesto ettikleri için tutuklanıyor. (Sıkılmış pazular) Cesur öğrencilere!" sözlerini sarf etti.

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