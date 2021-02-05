Boğaziçi provokasyonunda Osman Kavala'nın eşi Ayşe Buğra'nın izi çıktı! Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama

Başkan Erdoğan, cuma namazını kıldığı Hz. Ali Camisi’nin çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan'ın gündeminde Boğaziçi Üniversitesi üzerinden sokakları hareketlendirmek isteyen odaklar da vardı. Başkan Erdoğan, konuşmasında Gezi Parkı'ndaki terör olaylarının arkasındaki isim olan Osman Kavala'nın eşi Prof. Dr. Ayşe Buğra'ya işaret etti. Ayşe Buğra da tıpkı eşi Osman Kavala'nın Gezi olaylarında yaptığı gibi Boğaziçi eylemlerine öncülük eden ve göstericileri kışkırtan isim olarak öne çıkıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Prof. Dr. Melih Bulu'yu Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atamasının ardından başlayan provokatif eylemler devam ediyor.

Üniversitede Kabe'ye yapılan saygısızlığa gelen tepkilerin ardından protestoların şiddetini arttı, durum rektörlük binasını işgal girişimine kadar vardı.

Yapılan bu protesto gösterileri terör örgütü destekçilerinin ve provokatörlerin de ekmeğine yağ sürdü. Kadıköy'de devam eden gösterilerde hükümet karşıtı sloganlar atan provokatörler, polislere de saldırdı.

'KAVALA'NIN EŞİ AYŞE BUĞRA EYLEMLERİ ÖRGÜTLÜYOR'

Tüm bu yaşananların ardından çarpıcı bir gerçek açığa çıktı. Eylemlerin örgütleyİcileri arasında en önemli isimlerden birisinin, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Yüksek Lisans Programı Öğretim Üyesi ve Osman Kavala'nın eşi olan Prof. Dr. Ayşe Buğra olduğu anlaşıldı.



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "AYŞE BUĞRA" AÇIKLAMASI

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarda, gösterilere katılan ve destek veren akademisyenler arasında Osman Kavala'nın eşinin de yer aldığı belirtilerek, bu olayları nasıl yorumladığına ilişkin soru üzerine Erdoğan, "Şunu çok açık net söylemeliyim, sizler zaten tespit etmiş durumdasınız. Şu anda Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayları oradaki öğrencilerimizin bir olayı olarak tanımlamak, o şekilde kabul etmek mümkün değil. Bunun bir defa oradaki öğrencilerimizle yakından uzaktan alakası yok." ifadelerini kullandı.