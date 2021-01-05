Boğaziçi eylemlerine "Gezi" benzetmesi! CHP'li Gökçen Gökçe'den itiraf gibi açıklama

Son dakika haberi... Peş peşe darbe açıklamaları yapan CHP bir yandan da sokakları hareketlendirme peşinde. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen Gökçe, DHKP-C marşlarının okunduğu Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayları savundu. Gökçe Gezi vandallığına atıfta bulunarak 'Bu düzen artık değişecek' ifadelerini kullandı.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasına tepki gösteren bir grup, Beşiktaş'taki Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Ana Giriş Kapısı önünde toplanarak basın açıklaması ve protesto gösterisi yapmak istemişti.

Gösteride gruptakiler, "Katil polis üniversiteden defol" sloganı atarak, terör örgütüne ait marşlar eşliğinde halay çekmişti.

Protesto sırasında "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri gerekçesiyle 28 şüphelinin yakalanması amacıyla düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alınmıştı.



POLİSLERE SALDIRANLAR MLKP'Lİ ÇIKTI

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı bilgilendirme toplantısında dün Boğaziçi Üniversitesi'nde "katil polis üniversiteden defol" sloganlarıyla ilgili konuştu. Bakan Yardımcısı Çataklı "Polislerimize katil denmesini bizim kabul edebilmemiz ve buna sessiz kalmamız mümkün değildir." diyerek sert tepki gösterdi. Çataklı, Boğaziçi'ndeki eylemlerde gözaltına alınan 17 kişiden 15'inin öğrenci olmadığını, bazılarının MLKP ile irtibatının tespit edildiğini bildirdi.