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Boğaz incisine kavuştu! "Kız Kulesi ışık ve lazer şovuyla açıldı"

Boğaz incisine kavuştu! "Kız Kulesi ışık ve lazer şovuyla açıldı"
13.05.2023 11:27

OTOMATİK OYNAT

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Tarihi milattan önce 410 yılına kadar uzanan ve 2. Mahmud dönemindeki orijinal haline sadık kalınarak Kültür ve Turizm Bakanlığınca özgün malzemeler kullanılarak restorasyonu tamamlanan İstanbul'un simge yapılarından Kız Kulesi, ışık ve lazer şovuyla açıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Kız Kulesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, "Yaklaşık 2 bin 400 yıllık tarihi yapıdan bahsediyoruz. Çok eski bir yapı. Bu süreçte birçok kez yıkılıp tekrar yapıldı. Bugün de en son restorasyonu tamamlanmış oldu" dedi.

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