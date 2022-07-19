Bodrum'da su kesintisi! CHP'li belediyenin yapamadığını muhtar yaptı! Tankerle su dağıttı

Cumhuriyet Halk Partili belediyeler vatandaşlara kabusu yaşatmaya devam ediyor. Bodrum'un Çırkan Mahallesi'nde yaklaşık 3 gündür suların kesik olması mahalle halkına zor anlar yaşattı. Vatandaşların mağduriyetini gidermek isteyen Coşkun Ünlü, yangınla mücadele için mahalleye alınan tankerle cadde ve sokaklarda su dağıttı.

VATANDAŞLAR KUYRUK OLUŞTURDU

Vatandaşlar ellerinde damaca ve kovalarla tankerin önünde kuyruk oluşturdu. Muhtar Ünlü, sıcak havaya rağmen mahallelerinde yaşanan su kesintisinin vatandaşları zor durumda bıraktığını, ihtiyaçlarının bir bölümünü karşılamak için tankerle su dağıttığını söyledi.

Evlerinden getirdikleri su kapları ile tankerin önünde sıra bekleyen mahalle halkında bir kadın, 3-4 gündür suların akmadığını ve zor durumda olduklarını belirterek, tepki gösterdi.

SUSUZLUKLA MÜCADE EDİYORUZ

Bir başka mahalle sakini kadın ise bu sıcakta susuzlukla mücadele ettiklerini belirterek, şikayetini dile getirdi.