Haberler Haber Videoları Bodrum'da su kesintisi! CHP'li belediyenin yapamadığını muhtar yaptı! Tankerle su dağıttı

Bodrum'da su kesintisi! CHP'li belediyenin yapamadığını muhtar yaptı! Tankerle su dağıttı

Bodrum'da su kesintisi! CHP'li belediyenin yapamadığını muhtar yaptı! Tankerle su dağıttı
19.07.2022 07:16

OTOMATİK OYNAT

Haber 00:17
Kahramanmaraş'ta korkutan...
Haber 01:12
CHP'de kayyum şoku!
Haber 01:02
Bu aralar çok meşhur! Kavgada...
Haber 07:09
Tatil dönüşü İstanbul’da...
Haber 01:21
2022 YKS sonuçları açıklandı!
Haber 32:29
Dakika dakika A Haber’i işgal...
Haber 01:57
Balıkesir'de orman yangını!
Haber 01:00
Deprem anı kamerada
Haber 00:49
Yunan mezalimi İHA...
Haber 01:53
2 bin 300 liralık araç...
Haber 08:13
Bunu da unutmayız
Haber 02:12
FETÖ mensuplarının ilk...

Son dakika haberi! Cumhuriyet Halk Partili belediyeler vatandaşlara kabusu yaşatmaya devam ediyor. Muğla'nın Bodrum ilçesinde, birkaç gündür su kesintisinin yaşandığı Çırkan Mahallesi'ne muhtar, tankerle su dağıttı. Tankerin önünde damacana ve kovalarla kuyruk oluşturan mahalle halkı, yaşanan su kesintisine tepki gösterdi.

Haber Videoları

Cumhuriyet Halk Partili belediyeler vatandaşlara kabusu yaşatmaya devam ediyor. Bodrum'un Çırkan Mahallesi'nde yaklaşık 3 gündür suların kesik olması mahalle halkına zor anlar yaşattı. Vatandaşların mağduriyetini gidermek isteyen Coşkun Ünlü, yangınla mücadele için mahalleye alınan tankerle cadde ve sokaklarda su dağıttı.

VATANDAŞLAR KUYRUK OLUŞTURDU
Vatandaşlar ellerinde damaca ve kovalarla tankerin önünde kuyruk oluşturdu. Muhtar Ünlü, sıcak havaya rağmen mahallelerinde yaşanan su kesintisinin vatandaşları zor durumda bıraktığını, ihtiyaçlarının bir bölümünü karşılamak için tankerle su dağıttığını söyledi.

Evlerinden getirdikleri su kapları ile tankerin önünde sıra bekleyen mahalle halkında bir kadın, 3-4 gündür suların akmadığını ve zor durumda olduklarını belirterek, tepki gösterdi.

SUSUZLUKLA MÜCADE EDİYORUZ
Bir başka mahalle sakini kadın ise bu sıcakta susuzlukla mücadele ettiklerini belirterek, şikayetini dile getirdi.

SON DAKİKA