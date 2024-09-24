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Bodrum’da motosikletle hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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Bodrum’da motosikletle hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Giriş Tarihi: 24 Eylül 2024, 00:52 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2024, 01:10

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, motosiklet ile şerit ihlali yapan hafif ticari araç çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Taner Şar (60) hayatını kaybederken, araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Gölköy Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'nde meydana geldi. Taner Şar yönetimindeki 34 HFM 939 plakalı motosiklet, iddiaya göre karşı istikametten şerit ihlali yaparak gelen İ.Ç. (19) idaresindeki 38 KH 404 hafif ticari araçla çarpıştı. Kazanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Şar savrularak yola düşerken, hafif ticari araç ise yol kenarına devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Taner Şar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hafif ticari araç sürücü İ.Ç. ile yolcu konumunda bulunan Mustafa K. ise yaralandı. Kaza sonrası yol kenarına devrilen hafif ticari araçta yangın çıktı. Alevler, yol kenarında bulunan ormana sıçradı. Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü. Hafif ticari araç sürücüsü İ.Ç. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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