Bodrum’da eski eşini öldüren sanığın duruşmasında tehdit iddiası

24 Temmuz'da Geriş Mahallesi'nde meydana gelen olayda Hacı Ömer Alçı, eski eşi Hüsne Topal (39) ve arkadaşı Sedat Tüter (43)'e ateş etti. Topal olay yerinde yaşamını yitirirken, Tüter yaralandı. Alçı kaçtı, kısa süre sonra yakalandı; oğlu Bedirhan Alçı (20) ise suç aletini sakladığı iddiasıyla gözaltına alındı.

İddianame: Hapis talepleri ve gerekçeler

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 8 sayfalık iddianamede, Hacı Ömer Alçı için ağırlaştırılmış müebbet (kasten öldürme), Sedat Tüter için 15 yıla kadar hapis (kasten öldürmeye teşebbüs) ve oğlu Bedirhan Alçı için 5 yıla kadar hapis (suç delillerini gizleme) isteniyor. Alçı, iddianamede alacak anlaşmazlığı iddiasını öne sürdü; oğlu suçlamaları reddetti.

Duruşma ve tehdit iddiası

Bodrum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki üçüncü duruşmaya tutuklu sanık Hacı Ömer Alçı, tutuksuz sanık Bedirhan Alçı ve Hüsne Topal'ın yakınları katıldı. Duruşmada konuşan anne Hatun Topal, sanığın tahliye olan koğuş arkadaşı üzerinden aileye "ölüm mesajları" gönderildiğini iddia ederek, "Hacı Ömer Alçı en ağır cezayı alsın" dedi. Aile avukatı da tehditlere ilişkin suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Süreç ve sonraki adım

Mahkeme, Sedat Tüter'in sağlık raporu talebi ve bir tanığın dinlenmesi nedeniyle duruşmayı 23 Aralık tarihine erteledi. Soruşturma ve yargılama süreci devam ediyor.