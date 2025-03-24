Giriş Tarihi: 24 Mart 2025 12:04 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2025 12:04

20 Mart'ta Bodrum'un Yakaköy Mahallesi'nde bulunan bir camcı dükkanında, boğazı kesilmiş halde ölü bulunan Alaaddin Yıldız'ın katil zanlısı, Antalya'da yakalanarak gözaltına alındı. Olay, kısa süre içinde yerel güvenlik ekiplerinin dikkatli çalışmaları sonucu aydınlatıldı.

Cinayet Şüphelisi Devran Hasan Değirmenci'nin İtirafı

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı titiz araştırmalar ve güvenlik kamerası kayıtları doğrultusunda, Alaaddin Yıldız'ın cinayetinin şüphelisi olarak Devran Hasan Değirmenci (19) tespit edildi. Olayla ilgili yapılan sorgulama sonucunda, Değirmenci cinayeti itiraf etti ve Yıldız'ın kendisini taciz ettiği için öldürdüğünü söyledi.

Polisin İz Sürme Çalışmaları ve Zanlının Yakalanışı

Cinayet sonrası izini kaybettiren zanlı, polis ekiplerinin güvenlik kameralarından yaptığı incelemeler ve saha araştırmalarıyla Antalya'ya kaçtığı tespit edildi. Ardından, Bodrum Asayiş Büro ekipleri tarafından yapılan operasyonla Değirmenci Antalya'da yakalandı. Zanlının yanı sıra, olayla bağlantılı oldukları belirlenen diğer şüpheliler de gözaltına alındı.

Maket Bıçağı Ele Geçirildi, Soruşturma Sürdürülüyor

Olayda kullanılan maket bıçağı, yapılan aramalarda ele geçirildi. Polis, cinayetle ilgili soruşturmanın derinlemesine sürdüğünü ve olayla bağlantılı diğer kişilerin de sorgulandığını belirtti.