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BM'ye 'Maraş' tepkisi: Tümüyle reddediyoruz

BM'ye 'Maraş' tepkisi: Tümüyle reddediyoruz
24.07.2021 13:21
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Dışişleri Bakanlığı, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Maraş açılımının ikinci aşamasını duyurmasının ardından BM tarafından yapılan yapılan açıklamaya tepki gösterdi. Bakanlık, "BM Güvenlik Konseyi açıklaması ile çeşitli ülkelerin, Ada’daki gerçeklerle bağdaşmayan, asılsız iddialara dayanan açıklamalarını tümüyle reddediyoruz" ifadelerine yer verdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise sosyal medya hesabından "BMGK kararları, mülkiyet haklarını ve egemenlik haklarını ihlal edemez. Gelinen noktada sahadaki gerçekliğin gözardı edilmesi sürdürülemez hale gelmiştir. Maraş’ta mağduriyetlerin giderilmesi gereklidir." paylaşımında bulundu.


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